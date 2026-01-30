M!LK吉田仁人、憧れの『NFL倶楽部』に喜び爆発「むちゃくちゃ最高です」 春日「オードリー愛が伝わってきた」
お笑いコンビ・オードリー（若林正恭、春日俊彰）がMCを務める、日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』が、22日に放送。5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」のリーダー・吉田仁人が初出演した。
【番組カット】春日と一緒に…好きすぎて滅！
今週は若林正恭が体調不良のため欠席したが、オードリーのラジオリスナーを公言し、「オードリーきっかけでアメフトを見るようになった」という吉田が番組初登場した。M!LKは昨年末、紅白歌合戦に初出場。代表曲「イイじゃん」はSNSでの総再生回数25億回を突破し、「ビジュイイじゃん」のフレーズが大きな話題となるなど、今もっとも勢いのあるグループのひとつだ。
そんな吉田はこの日、カンザスシティ・チーフスのジャージー姿で登場。衣装は自前だという。番組内では、吉田が「良いプレー」と感じた瞬間に押す「イイじゃん」ボタンが用意され、テンションが上がるたびに連打。「イイじゃん」「好きすぎて滅」の振り付けまで披露するなど、終始ご機嫌な様子だった。
本編ラストで吉田が「本当に楽しかったですし、思ったよりカロリーが高かったです」と振り返ると、春日俊彰は「アメフト愛というか、オードリー愛が伝わってきたね」と笑顔で応じた。
さらに吉田は、第60回スーパーボウルにもゲスト出演予定。YouTube版オフトークでは「アメフト初心者にまず注目してほしいポイントは？」という質問に対し、ラグビーとの違いを把握していない人が多いことに「1試合見れば、だいたい分かります」とアドバイスし、「だから一緒にスーパーボウルを見ましょうよ」と視聴を呼びかけた。
「夢の紅白に出て、夢のNFL倶楽部。そして、みなさんの夢のスーパーボウル。今年はむちゃくちゃ最高です」と、吉田は語った。
ラルフ鈴木アナから「NFL倶楽部と紅白歌合戦は同等なのですか？」と問われると、間髪入れずに「はい！」と即答。これには春日も「驚きはないですね。スーパーボウルが日本の国民行事になっていないのがおかしいくらいですよ」と応じた。
最後に出演の感想を聞かれた吉田は、「自分が見ていた番組に出られたのは夢でしたけど、ほんとにスタジオが狭いんだなと思いました」と率直な一言。春日も「そうなの。狭そうで本当に狭い」と同意すると、吉田は「皆さんが見ている画角しかないです」と笑わせ、スタジオは最後まで和やかな空気に包まれた。
番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。1週間視聴可能で、毎週金曜の午後5時に最新話に更新される。YouTubeの公式チャンネルでも、本編収録後のオードリーの本音や、過去の秘蔵映像などを随時公開していく。
