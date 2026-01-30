タレントの関根勤（72）が、30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。かつて衝撃を受けた同番組の放送回を振り返った。

この日は関根とともに、タレントの小堺一機がゲスト出演した。来月2日に放送50周年を迎える同番組について、司会の黒柳徹子は「その前日の2月1日に、お二人と一緒に50年分の名場面を振り返る番組を放送します」と告知した。

続けて「関根さんは、徹子の部屋の第1回から（アシスタントとして）ご出演くださっていますので、そんな貴重映像もご用意します。夜には4時間スペシャルもございます」と伝えた。

そこで黒柳が「久しぶりに見てご覧になりたい場面はあります？」と質問すると、関根は「森繁久弥さんが、森繁さんの回じゃない時に、ある女優さんがしゃべっている時にドアから入られてきて、“いやいやいや徹子さん…”って座っちゃって」と振り返った。

そして「その女の人の話を全然聞かないで、しゃべってた回がある」とリクエストすると、黒柳は「探しましょう！」と答えた。その放送回について、関根は「あれ、面白かった。いいんだ、森繁さんは許されるんだって、ビックリしました」と語った。

これに黒柳も「そうよね。まあ第1回からのゲストですからね、それいいかもしれない。探そう」と決意したが、「それでは最後にモノマネを。永六輔さん」とお決まりの流れに。最後はなぜか全員で鼻を押さえながら黒柳本人になり切り、「楽しい話をありがとうございました」と締めていた。