【イベントレポート】ももクロ・玉井詩織がビューティーブランド『iYON』アンバサダーに就任！幼馴染・忽滑谷アナとの共演で笑顔あふれる会見に
ビューティーブランド「iYON（アイヨン）」がブランド誕生1周年を記念したアンバサダーお披露目会見が2026年1月26日、東京都内にて開催されました。
会場には約100名を超える人が訪れ、新たなブランドの顔となるももいろクローバーZ・玉井詩織さんが登壇しました。
「憧れのアンバサダー」に就任。20代後半からのスキンケアへの想い
ブランドカラーをイメージした衣装で登場した玉井さんは、アンバサダー就任について「いつかは……と憧れていたビューティーブランドのお話をいただき、最初はびっくりしましたし、とても嬉しかったです」と満面の笑みを見せました。
現在、ブランドのメインユーザー層と同じアラサー世代である玉井さんは、「年齢を重ねると共に、スキンケアへの関心も意欲も高まっている時だったので、自分自身もよりケアに力を入れていきたいと気が引き締まりました！」と、等身大の美容観を語りました。
会場驚愕！司会・忽滑谷アナとは「幼馴染」のサプライズ！
トークショーでは、司会を務めた日本テレビの忽滑谷（ぬかりや）こころアナウンサーとの意外な関係性が明かされる一幕も。
実は二人は幼馴染。気心の知れた仲だからこそ見せる玉井さんのリラックスした表情に、会場は温かな雰囲気に包まれました。
日々のケアについては、ブランドのヒーローアイテムである「iYON インバス導入美容液」を中心にトークが展開。多忙な日々の中でも「みんなで一緒にキレイになりましょう♡」と、ファンやユーザーに寄り添うメッセージを届けました。
大人な表情に釘付け！PV＆メイキング映像も公開
iYON公式YouTubeチャンネルでは、玉井さんが出演するPVとメイキング映像が公開中。ステージで見せる明るい表情とはひと味違う、しっとりとした「大人な玉井詩織」の表情や、撮影の裏側で見せる真剣な眼差しは必見です。
(取材／ウーマンエキサイト編集部)
(ウーマンエキサイト編集部)
