¡¡°Ï¸ë¤ÎÂè44´ü½÷Î®ËÜ°øË·Àï¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¼çºÅ¡¢JA¶¦ºÑÏ¢¡¢¶¦±É²ÐºÒ¶¨»¿¡Ë5ÈÖ¾¡Éé¤Ç6Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·¡Ê27¡Ë¤Î½¢°Ì¼°¤¬30Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤Ï¼Õ¼¤Ç¡ÖÆâÍÆ¤Ç²¡¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ï¡ÊËÉ±Ò¤Ï¡Ë¸·¤·¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«ËÉ±Ò¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¡¢³Æ´ýÀï¤Ç³èÌö¤·°Ï¸ë³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À±¹ç»ÖÊÝ»ÍÃÊ¡Ê28¡Ë¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤¿5ÈÖ¾¡Éé¤ÏºÇ½ª¶É¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤¬·ãÀï¤ÎËö¤Ë6Ï¢ÇÆ¡¢9ÅÙÌÜ¤Î½÷Î®ËÜ°øË·¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼Õ°ÍÚá¼·ÃÊ¡Ê36¡Ë¤¬»ý¤Ä8´ü¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ´ý±¡¤«¤é°ôµö¾õ¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤«¤é¾ÞÇÕ¤È¾Þ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£