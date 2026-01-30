【ユニクロ最新チラシ】大人気コラボが続々値下げ！春まで使える万能ニットやジーンズがお買い得《2月5日まで》
ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。
2026年1月30日から2月5日までの期間は、今すぐ使いたい防寒アイテムから春先取りアイテムまで、注目作がたっぷり登場。人気コラボのアイテムがお買い得です。
防寒インナーもまだまだお得！
●スムースコットンクルーネックセーター（期間限定価格2990円）
UNIQLO : Cから登場しているセーターは、まるでスウェットのようなデザインとシルエット。コットン100%で肌に優しく、ショート丈で幅広いボトムスと相性抜群です。
カラー展開も全12色と大充実。お気に入りの一色を見つけてみて。
●ヒートテッククルーネックT（期間限定価格990円）
薄くて軽量なのに暖かいヒートテックインナーは、毎日の防寒対策に欠かせないアイテム。
Uネック、タートルネック、キャミソール、レギンス、ボディウォーマーなど、デザイン数が豊富。今なら全身のインナーお得に揃います。
●ストレートジーンズ（期間限定価格3990円）
イギリス発のファッションブランド「JW ANDERSON」とコラボした「UNIQLO and JW ANDERSON」から、25年秋冬コレクションのクラシカルなジーンズが早くも値下げへ。
太めのストレートシルエットが、お尻と脚のラインを美しく見せてくれます。
さらに、「ファーリーフリースフルジップジャケット」は1990円、「スウェットフルジップパーカ」は2990円、「ウォッシャブルニットリブパンツ」は1990円と、期間限定価格アイテムは他にもまだまだ......！
着こなし次第で冬だけでなく春にも使える万能ウェアが、お得にゲットできますよ。
（東京バーゲンマニア編集部）