【ユニクロ最新チラシ】大人気コラボが続々値下げ！春まで使える万能ニットやジーンズがお買い得《2月5日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年1月30日から2月5日までの期間は、今すぐ使いたい防寒アイテムから春先取りアイテムまで、注目作がたっぷり登場。人気コラボのアイテムがお買い得です。

防寒インナーもまだまだお得！

●スムースコットンクルーネックセーター（期間限定価格2990円）

UNIQLO : Cから登場しているセーターは、まるでスウェットのようなデザインとシルエット。コットン100%で肌に優しく、ショート丈で幅広いボトムスと相性抜群です。

カラー展開も全12色と大充実。お気に入りの一色を見つけてみて。

●ヒートテッククルーネックT（期間限定価格990円）

薄くて軽量なのに暖かいヒートテックインナーは、毎日の防寒対策に欠かせないアイテム。

Uネック、タートルネック、キャミソール、レギンス、ボディウォーマーなど、デザイン数が豊富。今なら全身のインナーお得に揃います。

●ストレートジーンズ（期間限定価格3990円）

イギリス発のファッションブランド「JW ANDERSON」とコラボした「UNIQLO and JW ANDERSON」から、25年秋冬コレクションのクラシカルなジーンズが早くも値下げへ。

太めのストレートシルエットが、お尻と脚のラインを美しく見せてくれます。

さらに、「ファーリーフリースフルジップジャケット」は1990円、「スウェットフルジップパーカ」は2990円、「ウォッシャブルニットリブパンツ」は1990円と、期間限定価格アイテムは他にもまだまだ......！

着こなし次第で冬だけでなく春にも使える万能ウェアが、お得にゲットできますよ。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）