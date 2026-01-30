東光高岳<6617.T>が後場急上昇しプラス圏に転じている。午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１００億円から１１２０億円（前期比５．０％増）へ、営業利益を７０億円から８３億円（同３６．２％増）へ、純利益を４６億円から５２億円（同３６．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４９円から５８円へ引き上げ年間配当予想を９５円（前期５０円）としたことが好感されている。



従来予想で好調を見込んでいた、利益率の高い特高受変電機器の保守・メンテナンス案件及び小型変圧器について、その増加幅が更に拡大する見込みとなったことが要因。また、変成器の売り上げも従来予想に比べて増加が見込まれるという。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高７５６億２９００万円（前年同期比２．８％増）、営業利益６４億２００万円（同５２．７％増）、純利益４０億８３００万円（同６４．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS