1¿Í¤´¤Ï¤ó¤â¤»¤¤¤í¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ý¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡õÌîºÚ¤¬¼ê·Ú¤Ë¤È¤ì¤ë¡Ö¥³¥³¥Ã¥È¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¾ø¤·¥¥ã¥Ù¥Ä¤´¤Ï¤ó¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤»¤¤¤í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Ö¤»¤¤¤í¤Ç¤ª¤«¤º¾ø¤·¡×¥Ð¥ê¥¨7ÉÊ
°ìÅÙ¤Ë¿ôÉÊ¾ø¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤»¤¤¤í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£Îä¤ä¤´ÈÓ¤ò¼ç¿©¤Ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÈÌîºÚ¤òÆ±»þ¤Ë¾ø¤»¤Ð1¿Í¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤°¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
º£°æÎ¼¤µ¤ó¡¡
ÎÁÍý²È¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ê·Ú¤Ç¤·¤ã¤ì¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ÇÂç¿Íµ¤¡£Ä¾·ÂÌó30cm¤Î¤»¤¤¤í¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢²ÈÂ²3¿ÍÊ¬¤Î¤ª¤«¤º¤òºî¤ë¤Î¤Ë³èÍÑÃæ¡£
¢£´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý
1¡¥¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹
Æé¤Î¿¼¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹¡£¤»¤¤¤í¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ÎÄì¤¬¤³¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯Á´ÂÎ¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¥¿©ºà¤òµÍ¤á¤ë
¿©ºà¤¬¤»¤¤¤í¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÀÚ¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹¤²¤ÆÉß¤¯¡£¿©ºà¤òµÍ¤á¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤»¤¤¤í¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¡£ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤ÊÂÑÇ®¤Î´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£
3¡¥¾ø¤¹
Åò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤»¤¤¤í¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ç¥ì¥·¥Ô¤É¤ª¤ê¤Î»þ´Ö¾ø¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÆé¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÆé¤Ë¡Ö¾ø¤·ÈÄ¡×¤ò¤Î¤»¡¢¤»¤¤¤í¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¡£
¾ø¤·ÈÄ¤Ï¤»¤¤¤í¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤ª¤¦¡ª
¢¨»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó24cm(Æâ·ÂÌó21cm)¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤¬Â¿¾¯°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ø¤¹»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥³¥³¥Ã¥È¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¾ø¤·¥¥ã¥Ù¥Ä¤´¤Ï¤ó
1¿Í¤´¤Ï¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¤»¤¤¤í¤Ç°ìµ¤¾ø¤·¤´¤Ï¤ó
¡ã°ìµ¤¾ø¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡ý¿å¤±¤ä½Á¤±¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÁÇºà¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ÅÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ý¾ø¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ê¤ª¤«¤º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë
¡ÚºàÎÁ¡¦1¿ÍÊ¬¡Û
¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä1Ëç
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡Ä2¸Ä
¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä1/8
Íñ¡Ä1¸Ä
Îä¤ä¤´ÈÓ¡ÄÃãÏÒ1ÇÕÊ¬
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
±ö¡¢¹¥¤ß¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï»Í¤Ä³ä¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³äÆþ¤ì¤Æ¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤Õ¤Ã¤ÆÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢Ä¾·ÂÌó6cm¤Î¥³¥³¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
3¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý¡×¤ò»²¾È¤·¡¢¤»¤¤¤í¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¡¢2¤òÆþ¤ì¤ë¡£Îä¤ä¤´ÈÓ¤ò¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç·Ú¤¯Êñ¤ó¤ÇÆþ¤ì¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤âÆþ¤ì¤ë¡£¶¯²Ð¤Ç7¡Á8Ê¬¾ø¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¹¥¤ß¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä±ö¤òÅ¬ÎÌ¤Õ¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬421kcal¡¿±öÊ¬1.8g¡Ë
¡ãÎä¤ä¤´ÈÓ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ä
¡¦ÎäÅà¤´ÈÓ150g¡Ê9¡ß8¡ß1.5cm¸ü¤µ¡Ë¤Î¾ì¹ç
¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç·Ú¤¯Êñ¤ó¤Ç10¡Á12Ê¬¾ø¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥ó¤Î¾ì¹ç
Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¤»¤¤¤í¤ËÆþ¤ëÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç·Ú¤¯Êñ¤ó¤Ç1¡Á2Ê¬¾ø¤¹¡£
¡ã¤³¤ó¤Ê¿©ºà¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
Æ¦ÉÄ¡Ä1/2ÂÞ¡Ê¹¥¤ß¤ÇÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë¾ø¤¹»þ´Ö¡¡2¡Á3Ê¬
¥ì¥¿¥¹¡Ä1/4¸Ä¡Ê3¡Á4cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡Ë¾ø¤¹»þ´Ö¡¡2¡Á3Ê¬
¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ä100g¡Ê5mm¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¡Ë¾ø¤¹»þ´Ö¡¡7¡Á8Ê¬
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä1¸Ä¡ÊÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ5mm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¡Ë¾ø¤¹»þ´Ö¡¡8¡Á9Ê¬
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤»¤¤¤í¤Ê¤é¡¢¤´¤Ï¤ó¤â¤ª¤«¤º¤â°ìµ¤¤Ë¤Û¤«¤Û¤«¤Ë¡£¤ª¹¥¤ß¿©ºà¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡È¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿º£°æ Î¼¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ