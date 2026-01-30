【福岡の最新序列】「３秒」を合言葉に攻守の切り替え→ボール奪取を徹底。安藤が抜けた３バック左は岡と辻岡が激しく争う
いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では福岡の最新序列とチームの現状をお届けする。
基本システムは昨年同様に３−４−２−１。運動量、球際の強度、素早い攻守の切り替え等々、サッカーのベースと言われる部分を大切にし、高い位置からのプレスでボールを奪うと、「守」から「攻」に素早く切り替えてゴールを目ざす。
プレシーズンで特に力を注いでいたのは、攻守の切り替えの素早さ。「切り替えの素早さに上限はない。徹底して積み上げていきたい」（塚原真也監督）と話し、「３秒」を合言葉に、攻守を切り替えてボールを奪いに行くことを徹底した。
また、個のクオリティを上げることに加え、相手をゴール前に押し込んだ時や、サイドを突破した際に、ボランチや反対サイドのウイングがペナルティエリア内に入ってくることも徹底され、３人目の動きを活性化させて得点チャンスを作ることにも取り組んでいる。
その効果はまずまず。キャンプ中の練習試合では狙いとする形からのゴールがいくつも生まれた。塚原監督は「１つのクロスで、１つのシュートで、１つのカウンターで仕留められるのがベストだが、そうではなくても、もう１回攻撃を我々のターンに持ってくるような形、人数をかけて再攻撃していくような作りを出したい。今までのゲームでもそういう形はたくさん出ている。そこは特化してやっていきたい」と手応えを口にしている。
反面、失点も増えた。前へのパワーを意識的に高める過程で起こるものと思われるが、局面での強度がやや落ちていることも否めない。開幕までに攻守のバランスをいかにして整えるのか。百年構想リーグを勝ち抜くための当面の課題と言えるだろう。
さて、注目されるメンバーだが、ベースとしては去年から在籍している選手を軸に、要所に新加入選手を加えた布陣になりそうだ。
新加入選手の中で印象に残るのは、右ウイングバックでプレーする山脇樺織。スピードあふれる縦への突破と鋭いクロスでチャンスを演出。開幕スタメンの有力候補と言える。また、安藤智哉（→FCザンクトパウリ）が抜けた３バック左は岡哲平と辻岡佑真が激しくポジションを争う。
ボランチもレベルの高いポジション争いが行なわれている。見木友哉、松岡大起のコンビの安定感は高いが、低い位置からスルスルとペナルティエリアに侵入して得点を奪う奥野耕平の動きにも監督の評価は高い。
そして何より注目を集めているのが、2027年の加入が内定している前田快。どこにでも顔を出せる豊富な運動量、攻守に渡る高い技術、そして並みいるプロ相手に微塵も臆することのないメンタリティ。特別指定選手の登録は確実だが、開幕スタメンの可能性も十二分にある。
その他にも、高校選手権で優勝を果たした福島和毅や、U-23アジアカップを制した道脇豊ら将来を嘱望されている選手も含め、新旧ともにそれぞれの選手が特長を持っており、起用法によってはいくつもの顔を持つチームになる可能性もある。塚原監督がこれらの選手をどのように躍動させるのか。新しいシーズンが楽しみだ。
取材・文●中倉一志（フリーライター）
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの“最新序列”を一挙紹介！
