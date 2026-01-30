RADWIMPSの野田洋次郎が自身のInstagramを更新し、リリーフランキーとのふたり旅の思い出ショットを披露した。

【写真】ふたり旅で福岡・小倉を訪れたリリーフランキーと野田洋次郎

■野田洋次郎「初日から10軒ハシゴしたり、楽しくて飲み過ぎたり」

野田は「今年も小倉にお邪魔しました。「ただいま」と言えて嬉しかった」と綴り、福岡・小倉での旅の思い出をシェアした。

写真は、キャップ＆ロングコートを身に纏ったふたりがおみくじ売り場の前で静かに佇む姿（1・2枚目）から始まる。穏やかな表情が印象的だ。続けて、小倉城をバックに笑顔を見せる2ショット（3枚目）、飲食店のカウンター席に座り肩を並べて和やかな表情を浮かべている食事中の一幕（4枚目）、ビールの入ったグラスを傾けるリリーの傍らで笑顔を見せる野田の姿（6枚目）、節分祭の飾り付けが施された門前でポーズを決めるふたり（8枚目）、コインランドリーで一人静かに佇む野田（9枚目）、アーケード商店街での風景（10枚目）、ふたりが引いたおみくじ（11枚目）まで。温かな思い出をファンにシェアした。

続けて「初日から10軒ハシゴしたり、楽しくて飲み過ぎたり、二日酔いでお寿司食べたり（お腹いっぱいで目の前の車海老と赤貝のお寿司断念したのを今も後悔、、泣 リベンジしたい）。途中、夫婦喧嘩的なわしゃわしゃなどあり、楽しい旅でした。リリーさん、ありがとーう」と旅を振り返り、リリーへ感謝のメッセージを送った。

最後は「写真まだまだあるから、おいおい、載せるかも」と締めくくった。

■1年前にも小倉をふたりで訪れていた

野田が添えた「今年も」という一言には、ふたりで小倉を訪れたことが初めてではないことを明らかにしている。

2025年2月7日の投稿で「もう何年もずっと『リリーさんの生まれ故郷に行ってみたいなぁ』と話していた。」と長年温めてきた思いを明かした。そして「『いつか行こう』って言いながらずるずると時間が過ぎてしまったので、一念発起し年末に計画を立て年明け早々、はじめての小倉へ」とついに小倉を訪れたことを報告した。当時の投稿には、炉端焼きの店先での2ショット（1枚目）をはじめ、升酒を乾杯している様子（3枚目）、おみくじ（4枚目）、小倉城での記念写真（5・6枚目）などを披露していた。

続けて「地元に帰ったリリーさんの表情はいつも見ているそれとはどこか違って、2割くらい力が抜けて優しく見えた。次から次にリリーさん顔馴染みの場所に連れて行ってもらって、行く先々でみんながリリーさんを出迎えていて、気持ちが何度もほっこりした。帰る地元があるリリーさんが羨ましく思ったりした。ご飯は何を食べても美味しくて（普段の3倍食べた）、会う人会う人無理がなくて気持ちがよくて、『また来ます』と何度も言う自分がいた。リリーさん、ありがとーう。また行きましょう。幸せな年の始まり、お裾分け」と初めて訪れた小倉の印象を記していた。その時の「また行きましょう」の言葉が今回の旅で実現した形だ。