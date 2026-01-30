ＡＩＡＩグループ <6557> [東証Ｇ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比71.0％増の6.3億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の4.9億円→6億円(前期は8.7億円)に22.4％上方修正し、減益率が43.8％減→31.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.3億円→2.4億円(前年同期は6.6億円)に79.7％増額し、減益率が79.2％減→62.7％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比73.3％増の2.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.0％→8.1％に改善した。



株探ニュース

