平和不動産 <8803> [東証Ｐ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.8％増の72.8億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の117億円→127億円(前期は116億円)に8.5％上方修正し、増益率が0.4％増→9.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の68.6億円→78.6億円(前年同期は70.7億円)に14.6％増額し、一転して11.3％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の88円→93円(前期は1→2の株式分割前で172円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比26.7％増の24.5億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の27.2％→26.4％に低下した。



株探ニュース

