クラフティア <1959> [東証Ｐ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比23.1％増の390億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の475億円→550億円(前期は444億円)に15.8％上方修正し、増益率が6.9％増→23.8％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の233億円→308億円(前年同期は245億円)に32.2％増額し、一転して25.6％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の180円→200円(前期は140円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比25.8％増の149億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.2％→12.2％に上昇した。



株探ニュース

