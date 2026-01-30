ＰＥＧＡＳＵＳ <6262> [東証Ｓ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比27.2％減の10.4億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の23.6億円→10億円(前期は15.5億円)に57.6％下方修正し、一転して35.7％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.9億円→3.3億円(前年同期は9.8億円)に80.1％減額し、一転して65.8％減益計算になる。



同時に、従来未定としていた今期の年間配当は30円(前期は13円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比55.8％減の3.8億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.8％→4.4％に大幅悪化した。



株探ニュース

