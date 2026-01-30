ジャパン・ティッシュエンジニアリング <7774> [東証Ｇ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は5億5200万円の赤字(前年同期は3億3000万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の1億1000万～2億1000万円→5億4000万円の赤字に下方修正した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比87.5％減の1200万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常損益は1億8300万円の赤字(前年同期は1億2400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-22.8％→-36.6％に急悪化した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



