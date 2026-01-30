八木勇征、金髪ロングの“衝撃”ビジュアル公開に反響 顎には傷…「美しい」「似合ってる」「めちゃくちゃカッコいい」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が30日、自身のインスタグラムを更新。金髪＆胸元まで伸びるロングヘアのビジュアルを公開した。
【写真】「美しい」「似合ってる」顎には傷…金髪ロングの“衝撃”ビジュアルを披露した八木勇征
4月29日に公開予定のSnow Man・目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』に神々廻役での出演が発表された八木。投稿では、「読んでいた大好きな原作の神々廻を演じさせていただけると聞いて高鳴りが止まりませんでした」「初の福田組での撮影も興奮と学びと何より楽しむことに全振りした時間を過ごせてとても幸せです！」「言葉選ばず言うと かっこいいやばいまじでやばいです 皆さん是非お楽しみに」などとつづり、喜びを爆発させた。
八木が演じる神々廻は、「殺連直属の特務部隊『ORDER』の一員であり、関西弁で話すクールで落ち着きのある常識人。面倒見も良く、後輩の大佛とペアで任務にあたることが多い。ネイルハンマーを武器にする」という役どころで、金髪のロングヘアに顎の傷が特徴的なビジュアルとなっている。
この投稿にファンからは「おめでとう すごいね そして美しい ぜったい観に行くよぉ〜」「様になってるし、似合ってるよ」「めちゃくちゃカッコいい」「関西弁超楽しみ」「おめでとう!!!!二次元からでてきたみたい!!!かっこいい！」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「美しい」「似合ってる」顎には傷…金髪ロングの“衝撃”ビジュアルを披露した八木勇征
4月29日に公開予定のSnow Man・目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』に神々廻役での出演が発表された八木。投稿では、「読んでいた大好きな原作の神々廻を演じさせていただけると聞いて高鳴りが止まりませんでした」「初の福田組での撮影も興奮と学びと何より楽しむことに全振りした時間を過ごせてとても幸せです！」「言葉選ばず言うと かっこいいやばいまじでやばいです 皆さん是非お楽しみに」などとつづり、喜びを爆発させた。
この投稿にファンからは「おめでとう すごいね そして美しい ぜったい観に行くよぉ〜」「様になってるし、似合ってるよ」「めちゃくちゃカッコいい」「関西弁超楽しみ」「おめでとう!!!!二次元からでてきたみたい!!!かっこいい！」など、多くの反響が寄せられている。