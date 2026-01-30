新庄剛志監督が“親交が深い”俳優ゲストと本音トーク 『SHINJO スペシャルナイト 2026』あす1・31生放送
GAORA SPORTSはあす1月31日、北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ直前番組『SHINJO スペシャルナイト 2026 〜夢をつかむものたち〜』（後6：00〜）を生放送する。
【写真】新庄剛志監督と公私で交流…上地祐輔
ファイターズは、2月1日に沖縄でキャンプインする。これに先立つ直前番組では、新庄剛志監督が生出演し、キャンプイン前夜にEnagicスタジアム名護から今シーズンに向けて胸の内を熱く語る。
就任5年目となる今シーズン、チームが「夢をつかむ」ために必要なものは何なのか。激戦が予想されるシーズンに向け、指揮官の頭の中にある秘策や、飛躍を確信する選手たちの名前など、ここでしか聞けない本音が明かされる。
さらに、この熱い夜に華を添えるゲストとして、俳優の上地雄輔が登場。上地は、かつて横浜高校で松坂大輔とバッテリーを組んだ球歴を持つほか、楽曲「FIGHTER」を手掛けるなど、新庄監督と公私で親交が深い。上地だからこそ引き出せる、新庄監督の「真の素顔」に注目。
■上地雄輔 コメント
ファイターズファン、新庄さんファン、野球ファンの皆様が聞きたい事を聞ける様に僕自身も楽しみながらお話ししたいと思います。
■番組名『SHINJO スペシャルナイト 2026 〜夢をつかむものたち〜』
放送日時：1月31日（土）午後6時生放送／1月31日（土）午後11時再放送ほか
出演：新庄剛志、上地雄輔、土井悠平
