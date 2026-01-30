大阪・関西万博の会場に展示された公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメント２体が、１９７０年大阪万博のあった万博記念公園（大阪府吹田市）で、２月２１日から公開されることが大阪府幹部への取材でわかった。

府民約３００人を観覧に招き、「再会セレモニー」を開く。以降、約３か月ごとに府内の観光名所を巡回する。

２体のモニュメントは、東ゲート付近で膝をついてお辞儀をしている像（高さ３・８５メートル）と、西ゲート近くで両手を広げた像（同）。府幹部によると、同公園内の「太陽の広場」や「平和のバラ園」の近くにそれぞれ置かれる。

このうち、お辞儀をしている像のお披露目のセレモニーが２月２１日、太陽の広場前で行われる。府知事らが出席し、除幕式がある。観覧申し込みは、府ホームページで今後周知する。園内では２１〜２３日、７０年大阪万博と比較する展示をしたり、世界の食を楽しんだりするイベントも開かれる。

像２体の約３か月ごとの詳しい巡回先は、今後の公募などを経て決まる。両手を広げた像は９〜１１月、府民の森「ちはや園地」（同府千早赤阪村）で開催されるイベント「ミャクミャクの森（仮称）」での展示予定が決まっている。