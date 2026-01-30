寺島しのぶ、息子・尾上眞秀の散髪ショット披露「口元が似てる」「大きくなってる」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】女優の寺島しのぶが1月29日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優・尾上眞秀との写真を公開し、話題を呼んでいる。
寺島は「眞秀が切ってたら私も切りたくなってきたなぁ」とつづり、眞秀に顔を寄せた写真を投稿。1枚目は「かなり伸びた髪」と眉毛が隠れる長さの前髪を分けているヘアスタイルを披露したが「散髪！」と記したショットでは眉毛にかかる程度まで短くした姿を公開している。
この投稿に「すくすく大きくなってる」「口元が似てる」「美男美女の親子」「長い髪も似合ってる」「素敵な関係」などと反響が集まっている。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
