ローラ、大胆肌見せ衣装で雰囲気一変「思わず見入っちゃった」「女神みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】モデルのローラが1月28日、自身のInstagramを更新。撮影でのオフショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】35歳モデル「思わず見入っちゃった」攻めた衣装で印象ガラリ
「マックスマーラ」のブランドフレンズをつとめるローラは、「Outfit from ＠maxmara」とつづり、同ブランドの撮影でのオフショットを複数公開。黒のベアトップにロングスカートを合わせ、美しい胸元やスカートの裾から見える脚が際立つショットを披露している。
この投稿に「いつもと雰囲気変わった感じで素敵」「美しい」「思わず見入っちゃった」「綺麗すぎる」「ヘルシーなスタイル憧れ」「女神みたい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳モデル「思わず見入っちゃった」攻めた衣装で印象ガラリ
◆ローラ、デコルテ輝くベアトップ姿披露
「マックスマーラ」のブランドフレンズをつとめるローラは、「Outfit from ＠maxmara」とつづり、同ブランドの撮影でのオフショットを複数公開。黒のベアトップにロングスカートを合わせ、美しい胸元やスカートの裾から見える脚が際立つショットを披露している。
◆ローラの投稿に反響
この投稿に「いつもと雰囲気変わった感じで素敵」「美しい」「思わず見入っちゃった」「綺麗すぎる」「ヘルシーなスタイル憧れ」「女神みたい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】