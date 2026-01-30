”王者”サントリー無双か？下剋上か？　RTD｢缶チューハイ＆ハイボール｣業界が争う「至高の一杯」

”王者”サントリーの牙城を崩すのは誰だ？

長く続いた″ストロング・ブーム″が終わりを迎えようとしているなか、飲料業界は新たな「至高の一杯」を模索している。ＲＴＤ（※『レディ・トゥ・ドリンク』の略。缶チューハイや缶カクテル、缶ハイボールなど、開けてすぐ飲めるビール以外のアルコール飲料を指す）業界で圧倒的シェアを誇る”王者”サントリーの独擅場に待ったをかけるべく、ライバル各社は奮闘中だ。

『焼酎ハイボール』や『タカラｃａｎチューハイ』を擁し、元祖・ＲＴＤ企業として知られている業界３位の宝酒造は、″お茶割り戦争″でサントリーを上回っている。

「’24年3月にはサントリーが『こだわり酒場のお茶サワー〜伊右衛門〜』を発売しましたが、現在は製造を終了。『宝焼酎のやわらかお茶割り』が、圧勝しています。とはいえ、業界に占めるお茶割りの売り上げ規模はかなり小さいのですが……」（飲料専門家の江沢貴弘氏）

『スマドリ』の提唱によって″ストロング離れ″を引き起こした業界４位のアサヒビールは’24年6月、レモンサワーの市場で「至高の一杯」の開発に成功した。

「世界初の、レモンスライスが入っている缶チューハイ『未来のレモンサワー』です。ビール業界の王者の技術力が結集された商品で、『スーパードライ』の生ジョッキ缶の技術が応用されています。丸い上蓋をパカッと開けると、レモンが浮かんでくるのが楽しい。

ただし、これがＲＴＤ業界の『スーパードライ』になるのは難しいでしょう。他の商品が100円台で買えるのに、こちらはほぼ300円と高額だからです」（同前）

こだわりのレモンサワー『檸檬(れもん)堂』が’21年にスマッシュヒットした業界６位のコカ・コーラの勢いは、無糖ブームの到来によって鈍化。『甘くない檸檬堂 無糖にごりレモン』を発売したが、甘さや飲みやすさを気に入っていた『檸檬堂』ファンには届きづらいようだ。

一方、コカ・コーラと同様に王者に大きく差をつけられている５位のサッポロは、’23年発売の『シン・レモンサワー』で苦戦したものの、王道商品でサントリーに一矢報いることに成功した。

「’25年2月に発売された『サッポロサワー 氷彩1984』は、サントリーの『こだわり酒場のタコハイ』の独走を阻止しています。’84年から飲食店向けに販売されていた『サッポロホワイトブランデー 氷彩』を缶サワーにしたもので、シンプルな味わいと、どこかノスタルジックなデザインが消費者に好印象を与えました。どれだけ『タコハイ』に追いつけるのか、’26年は勝負の年になりそうですね」（前出・ストロングおじさん）

各社が王者打倒に燃えるなか、サントリーも新たなヒットを生み出している。

「’25年4月発売のレモンサワー『ザ・ピール』は、発売から２ヵ月で年間販売計画の半数を突破、12月にはパッケージデザインをリニューアルしています。糖類無添加の辛口ですが、果皮（ピール）の苦味が味わいに奥行きを出しており、『-196』や『こだわり酒場のレモンサワー』に比べてヘルシーで、食事にも合わせやすい」（前出・江沢氏）

こだわり抜いた王者の無双か、次なる「至高の一杯」での下剋上か――。ＲＴＤ業界の戦火は広がるばかりだ。

