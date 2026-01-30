「ちょっと近くまで」って時に！【セリア】おしゃれで使いやすい♡「110円バッグ & サコッシュ」

ワンマイルコーデやレジャーシーンには、スマホと小物程度が持ち歩けるミニバッグがあると便利。気軽に使えて、ちゃんと可愛い--そんな好バランスなアイテムが【セリア】にありました！ しかも、110円という手に取りやすい価格も魅力。オーロラ切り替えやメッシュデザインなど、ちょっとした遊び心を感じさせるデザインに注目です。

オーロラの切り替えがおしゃれなアクセントに

【セリア】「ショルダーバッグ 外ポケット付 オーロラ」\110（税込）

スマホをすっぽり収納できる、ちょうどいいサイズ感が魅力のミニショルダーバッグ。メインの収納部分はファスナー付きで、小銭や貴重品を入れるのにも安心。コーデに馴染みやすい爽やかなホワイトに、オーロラカラーの切り替えが華やかさをプラス。光を受けるたびに表情が変わるから、外出シーンを楽しく演出してくれそうです。

メッシュ素材が抜け感をプラス

【セリア】「メッシュサコッシュ（ブラック・グレー・モカ）」\110（税込）

軽やかなメッシュ素材が、スタイリングに抜け感を与えてくれるサコッシュ。大人のコーデにも馴染むニュアンスカラーで、使いやすさにも期待ができます。ショルダー紐の長さを調整できるから、斜めがけでも肩がけでもバランスよくフィットしてくれそう。必要最低限の荷物をスマートに持ち歩ける、デイリー使いにちょうどいい一品です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M