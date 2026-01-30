日本相撲協会公式YouTubeチャンネルで公開

今月の大相撲初場所（東京・両国国技館）では、大関・安青錦（安治川）が2場所連続優勝を飾った。日本相撲協会公式YouTubeチャンネル「親方ちゃんねる」では、副賞として贈られた宮崎牛1頭分の届き方が明らかにされた。

初場所前の1月8日に撮影された「親方ちゃんねる」の番組では、小野川親方（元幕内・北太樹）と千賀ノ浦親方（元幕内・里山）が安治川部屋を訪問。安青錦、安治川親方の4人で食卓を囲んだ中で、宮崎牛ステーキが登場した。

昨年11月の九州場所で安青錦が初優勝した際、宮崎県知事賞として宮崎牛1頭分が贈られていたが、小野川親方は「優勝で貰うお肉ってどうやって届くんですか？」と、素朴な疑問をぶつけた。

安治川親方は「部位ごとの塊で来るので……ドンドンドンドンと」と、身振り手振りを交えて返答。小野川親方が「相当な量が来るんですよね？」と驚きながら問うと、「けっこう来ますね」と、舞台裏が明かされた。

安青錦は25日まで行われた初場所でも2場所連続優勝を飾り、副賞として宮崎牛1頭分をGET。その他、野菜、果実1トン分、お米「天のつぶ」1トンなど、豪華な副賞が贈られていた。



