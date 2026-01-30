°ú¤¤³¤â¤ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼3¥õ·î¤Ç¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿·¿Í¡¦ÌçÏÆÍÚ¹á¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤¤¡×
¡Ç25Ç¯£¸·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢11·î¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç·Ý¼ÔÌò¤ò±é¤¸¤¿¿·¿Í½÷Í¥¡¦ÌçÏÆÍÚ¹á¡Ê21¡Ë¡££±·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖFRIDAY¡×¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿Èà½÷¤Ë¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ë¡Ä¡Ä
¡ÖºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤Î¤É¤³¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢É½¾ð¤â¾¯¤·¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¥«¥á¥é¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ°¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÉ½¾ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤ª²Ö¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿»ç¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î°áÁõ¤È¡¢¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¼ø¾Þ¼°¤ÇÃå¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
½é¤á¤Æ¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¤ÏÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤ËËèÆü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤ê¡¢È©¤ÎÊÝ¼¾¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±ÆÃæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥È¤äÊ¢¶Ú¤ò¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¤Ï¡¢Â¾¤ÎÊý¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÜÉ¸¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë½Ð¤ë¤³¤È
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ò¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥¢¥Ë¥á¤¬ºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ü¥¦¥ë¤Î¤ªÅ¹¤òÍ§Ã£¤È½ä¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥°¥ê¡¼¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÁª¤Ö·Á¼°¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¾è¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¼«Âð¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ç23Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ê28¡Ë¤¬°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²¿ÍËÆü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ï¤º¤«£³¥õ·î¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÁá¤µ¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ý¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤ÆºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
½é¤á¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤È¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£²ó¤è¤ê¤â¤â¤¦¾¯¤·ÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¼¡²ó¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÌçÏÆÍÚ¹á¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤È³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£