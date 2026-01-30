『鬼滅の刃 無限城編 第一章』、IMAX特別上映版が2月6日0時より世界最速上映決定 予告映像第2弾も公開
アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の日本アニメ映画史上初となるIMAX特別上映版が、2月6日0時より世界最速上映されることが決定。また、公開1週間前を記念し、予告映像第2弾が解禁された。
【動画】『鬼滅の刃 無限城編 第一章』IMAX特別上映予告
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。2025年7月18日から公開中だ。
このたび、IMAX特別上映版公開となる2月6日0時より最速上映が決定した。実施劇場はグランドシネマサンシャイン 池袋（東京）と、109シネマズ大阪エキスポシティ（大阪）で、座席は2月2日0時〜（＝2月1日24時）より販売開始となる。詳細は各劇場のホームページで確認できる。
あわせて、公開1週間前を記念し、予告映像第2弾が解禁された。IMAX特別上映版は、一部シーンの映像範囲が上下に拡がる、IMAX独自の1.43：1拡張アスペクト比で上映される。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。IMAX特別上映版は、グランドシネマサンシャイン 池袋（東京）、109シネマズ大阪エキスポシティ（大阪）にて2月6日より公開。
【動画】『鬼滅の刃 無限城編 第一章』IMAX特別上映予告
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。2025年7月18日から公開中だ。
あわせて、公開1週間前を記念し、予告映像第2弾が解禁された。IMAX特別上映版は、一部シーンの映像範囲が上下に拡がる、IMAX独自の1.43：1拡張アスペクト比で上映される。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。IMAX特別上映版は、グランドシネマサンシャイン 池袋（東京）、109シネマズ大阪エキスポシティ（大阪）にて2月6日より公開。