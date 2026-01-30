国内男子プロゴルフツアーの前沢杯（４月２３〜２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ）の大会事務局は３０日、大会を盛り上げるラウンドガールのオーディションを開催すると発表した。

実業家の前沢友作氏が所有するプライベートコースで行われる同大会は、第１回の昨年に続いてツアー唯一の２週間開催。１３日から２２日に最大１０日間行われるプロアマ戦の参加券は１日最大５０組、１組１００万円（参加者最大３人、同伴者最大３人で参加可能）で販売され、参加者は一緒にプレーするプロ選手をオークション入札方式で指名できるなど、異例づくしの大会だ。

前回大会は、レースクイーンとして活動する女性などを中心に構成されたラウンドガールがプロアマ・本戦の全組に同行。キャリングボードを持って参加者や選手を盛り上げたが、今回はラウンドガールをオーディションで募集することが決まった。

３０日から２月７日までの応募者で書類選考が行われ、同１４日〜２１日に都内で対面形式のオーディションを実施。最終選考後、２月下旬に参加メンバーを確定する。大会事務局は「ゴルフが好きで、日本最高峰のトーナメント会場で一緒に大会を盛り上げたい！という方からのご応募をお待ちしております」と呼びかけた。

ラウンドガールはピンク色のニットワンピース姿でキャリングボードを持って各組に同行し、物販や飲食販売エリアで販促サポートや公式ＳＮＳなどで大会をＰＲする。報酬は１日あたり３万５０００円。

昨年参加した佐々木美乃里さんは「プロのプレーが目の前で見られる特別感、そして参加者様が楽しんでくださる充実感！ とても貴重な経験ができました！！」。南真琴さんは「贅沢な環境とプロとのラウンドにラウンドガールの私達までワクワクしっぱなしの２週間でした。全てが前代未聞のビッグイベント 今年も一緒に盛り上げましょう！」とコメントした。