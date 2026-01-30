『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のビジュアル（C）創通・サンライズ

　アーケードカードゲーム『機動戦士ガンダム アーセナルベース』の公式Xが30日に更新。

　「バレンタインフェスティバル2026 カードパックGETキャンペーン」が30日からスタート。対象店舗でゲームをプレイしカードパックをゲットできるようになっている。

　キャンペーン開始日となり、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』に登場する「ハサウェイ・ノア」のパラレルカードが初公開となった。通常版の左側にはギギ・アンダルシア、パラレルカードの右側にはクェス・パラヤが写っている。公式Xでは「通常のPR-410 ハサウェイ・ノアと並べると1枚絵となります」とキラキラの絵文字付きで告知していた。

　ファンは「地獄絵図」「ハサウェイがもはや悟りの境地」「人の心とかないんか」と反応していた。

　アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は30日から公開となった。