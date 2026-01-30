シンガー・ソングライターアンジェラ・アキ（48）が30日、全国ツアー「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」を開催すると発表した。約14年ぶりの新アルバム「SHADOW WORK」（2月11日）を引っさげ、東京、大阪、福岡など全国30都市で31公演を行う。

今回のツアーは自身の心の闇に向き合う過程で生まれた魂のアルバム「SHADOW WORK」を携えた、待望のステージ。ニューアルバムに収録される新曲「Dance with Darkness」のリリックビデオのティザー映像も公開された。（https://youtu.be/4UwgusHxckQ ）

◆日程

＜5月＞

同15日 千葉 松戸 森のホール21 大ホール

同17日 新潟 新潟県民会館大ホール

同19日 石川 本多の森北電ホール

同23日 山形 シェルターなんようホール

同24日 宮城 東京エレクトロンホール宮城

同29日 北海道 札幌市教育文化会館 大ホール

同31日 北海道 帯広市民文化ホール

＜6月＞

同4日 香川 サンポートホール高松 大ホール

同6日 大分 ホルトホール大分 大ホール

同7日 福岡 福岡市民ホール 大ホール

同10日 群馬 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎大ホール

同11日 茨城 水戸市民会館 グロービスホール

＜7月＞

同5日 静岡 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

同10日 岐阜 バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール

同12日 兵庫 神戸国際会館こくさいホール

同16日 神奈川 鎌倉芸術館 大ホール

同19日 宮崎 都城市総合文化ホール 大ホール

20日 熊本 熊本城ホール メインホール

同25日 東京 NHKホール

同26日 東京 NHKホール

同30日 長野 岡谷市文化会館 カノラホール

＜8月＞

同1日 広島 広島上野学園ホール

同2日 山口 KDDI維新ホール

5日 京都 文化パルク城陽 プラムホール

同7日 大阪 フェスティバルホール

同10日 青森 リンクモア平安閣市民ホール

同11日 栃木 栃木県総合文化センター メインホール

同16日 滋賀 守山市民ホール 大ホール

同20日 兵庫 たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール

同21日 岡山 倉敷市民会館

同23日 愛知 愛知県芸術劇場大ホール