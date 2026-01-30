全国ツアーを発表したアンジェラ・アキ

シンガー・ソングライターアンジェラ・アキ（48）が30日、全国ツアー「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」を開催すると発表した。約14年ぶりの新アルバム「SHADOW WORK」（2月11日）を引っさげ、東京、大阪、福岡など全国30都市で31公演を行う。

今回のツアーは自身の心の闇に向き合う過程で生まれた魂のアルバム「SHADOW WORK」を携えた、待望のステージ。ニューアルバムに収録される新曲「Dance with Darkness」のリリックビデオのティザー映像も公開された。（https://youtu.be/4UwgusHxckQ　）

◆日程

＜5月＞

同15日　千葉　　松戸　森のホール21　大ホール

同17日　新潟　新潟県民会館大ホール

同19日　石川　本多の森北電ホール

同23日　山形　シェルターなんようホール

同24日　宮城　東京エレクトロンホール宮城

同29日　北海道　札幌市教育文化会館　大ホール

同31日　北海道　帯広市民文化ホール

＜6月＞

同4日　香川　サンポートホール高松　大ホール

同6日　大分　ホルトホール大分　大ホール

同7日　福岡　福岡市民ホール　大ホール

同10日　群馬　メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎大ホール

同11日　茨城　水戸市民会館　グロービスホール

＜7月＞

同5日　静岡　　静岡市清水文化会館マリナート　大ホール

同10日　岐阜　バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール

同12日　兵庫　神戸国際会館こくさいホール

同16日　神奈川　鎌倉芸術館　大ホール

同19日　宮崎　都城市総合文化ホール　大ホール

20日　熊本　熊本城ホール　メインホール

同25日　東京　NHKホール

同26日　東京　NHKホール

同30日　長野　岡谷市文化会館　カノラホール

＜8月＞

同1日　広島　広島上野学園ホール

同2日　山口　KDDI維新ホール　

5日　京都　文化パルク城陽　プラムホール

同7日　大阪　フェスティバルホール

同10日　青森　リンクモア平安閣市民ホール

同11日　栃木　栃木県総合文化センター　メインホール

同16日　滋賀　守山市民ホール　大ホール

同20日　兵庫　たつの市総合文化会館　赤とんぼ文化ホール

同21日　岡山　倉敷市民会館　

同23日　愛知　愛知県芸術劇場大ホール