Threadsで話題になっているのは、あまりに尊いわんことにゃんこの姿。留守番中に見られた2匹の様子は「これは可愛すぎますｗ」「一体化してる！」「すっぽりおさまってる(笑)」などのコメントの他、4万2000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：お留守番中の犬と猫の様子をカメラで確認→『猫が見当たらない』と思ったら…想定外すぎる光景】

猫が見当たらない！？

Threadsアカウント「inu_no_mame」の投稿主さんは、保護犬『まめ』ちゃんや、猫さんたちとの暮らしを紹介しています。

この日、投稿主さんは外出していたそうです。ふと、まめちゃんや猫さんたちのことが気になり、ペットカメラを確認してみたとか。ペットカメラの映像には、ベッドで寛ぐまめちゃんの姿が映されていたといいます。

ところが、どこを見ても猫さんが見当たりません。映像を細かくチェックしてみると…。

なんと、まめちゃんの前足の間に、猫さんがすっぽりおさまっていたのです。

仲睦まじい姿にキュン♡

まめちゃんが猫さんを顎置きにしていたため、映像では2匹が一体化して見えたのでした。仲睦まじくくっつきあう2匹に、思わずキュン…♡

後日、このフォーメーションに至るまでの様子を映像で確認してみたそう。猫さんは、まめちゃんの「一緒に寝よう」という誘いを嬉しそうに受け入れていたといいます。まめちゃんの毛づくろいが心地いいのか、前足の間でうっとりしていたとか。それどころか、まめちゃんが移動すると「待って～」と追いかけていくほど…。

仲良しな2匹の姿に、投稿主さんも「なにこれ尊い…」と驚いたそうですよ♪

この投稿には「お互いに暖かくてハッピーだね」「犬と猫の共同生活サイコーですね」「今年1番の癒しをありがとうございます」といったコメントが寄せられています。

Threadsアカウント「inu_no_mame」には、まめちゃん＆猫たちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

