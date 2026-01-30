横田真悠、ミニスカ全身ショットに視線集中「顔小さすぎ」「等身すごい」
【モデルプレス＝2026/01/30】モデルで女優の横田真悠が1月29日、自身のInstagramを更新。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）出演時の衣装を複数公開し、反響を呼んでいる。
横田は「今月もラヴィット！ありがとございました」と綴り、白シャツに、ミニ丈のジャンパースカートから伸びる美しい脚が際立つスタイリングの全身ショットを披露。そのほか、パステルカラーのニットコーディネートや赤系のワンピース、ジーンズスタイルなど3パターンの衣装も投稿し、様々な表情を見せている。
この投稿に「可愛すぎる」「顔小さすぎ」「等身すごい」「脚がめっちゃ綺麗」「ワンピース可愛い」「今月もお疲れ様」「笑顔が素敵」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
◆横田真悠、美脚際立つ衣装公開
◆横田真悠の投稿に反響
