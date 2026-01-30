【「グラビアチャンピオン」VOL.11】 1月30日 発売 価格：1,760円

秋田書店は、雑誌「グラビアチャンピオン」VOL.11を1月30日に発売した。価格は1,760円。

今号は櫻坂46特集号となっており、表紙には谷口愛季さん、裏表紙には村井優さんの13thシングルのセンターコンビが登場する。付録として谷口愛季さんの両面ポスターもついてくる。そのほか、福井梨莉華さん、白濱美兎さん、沢美沙樹さん、声優・宮野芹さん、相良茉優さんらのグラビアも掲載される。

【櫻坂46 谷口愛季さんコメント】

「（表紙撮影）ありがとうございます！1年半前の初登場時よりも、表情が豊かになったかなと思います。櫻坂46加入前は『表情が読み取りづらい』と言われることが多かったんですが、徐々に感情を顔に出せるようになりましたし、うまく笑えるようになったのかなって。ぜひ見てください」

【櫻坂46 村井優さんコメント】

「自然に囲まれた旅館で、本当に旅行に行ったような気持ちになれました！ドライヤーを使って髪を乾かしたりと、自然体な姿を撮影していただくこともこれまであまりなかったので新鮮でした」

購入特典

【セブンネットショッピング】

櫻坂46谷口愛季ポストカード

【ローソン雑誌売り場にて販売（※一部店舗での取扱いになります）】

櫻坂46谷口愛季ポストカード

【HMV＆BOOKS】

櫻坂46村井優ポストカード