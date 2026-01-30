ＨＯＹＡ<7741.T>が後場急上昇してプラス圏に浮上し、昨年来高値を更新している。午後１時３０分ごろに発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高６９９６億１９００万円（前年同期比７．８％増）、純利益１９８８億６５００万円（同３２．１％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。



ライフケア事業、情報・通信事業ともに２ケタ増収を達成した。ライフケア事業ではメガネレンズ、コンタクトレンズともに高付加価値製品の販売が伸びたほか、眼内レンズや人工骨その他が堅調。一方の情報・通信事業では、半導体用マスクブランクスがＥＵＶ向けやＤＵＶ向けで増加基調を継続したほか、ＦＰＤ用フォトマスクも顧客の開発用途の需要回復で大幅増となった。更に、眼内レンズの合弁事業に関連する一過性の要因や事業譲渡益、為替差益なども大幅増益に寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高９４００億円（前期比８．５％増）、純利益２５４０億円（同２５．７％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に上限を５００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．４８％）、または１０００億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は２月２日から７月１７日までで、株主還元を強化するとともに、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行を図るためとしている。



出所：MINKABU PRESS