ＷＯＷＯＷ<4839.T>が後場にプラスへ転じている。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が５７１億２６００万円（前年同期比１．２％増）、営業利益が３９億７２００万円（同２．７倍）、最終利益が３２億５００万円（同４．７倍）だったとしており、好業績を評価した買いが殺到している。



４～１２月はイベントをはじめとする事業収入やグループ会社の売り上げが増えたほか、番組費などの費用を削減した。最終利益は前年同期に計上した減損損失の反動により増益率が特に高くなった。なお、９月中間期と同様に各利益が通期計画を超過した状態が続いているものの、通期計画は据え置いた。



出所：MINKABU PRESS