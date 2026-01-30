3月15日（日）～3月16日（月）：SUPER GT公式テスト 4月24日（木）～4月26日（土）：2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPAN 5月3日（土）～5月4日（日）：2026 AUTOBACS SUPER GT Round2 5月9日（土）～5月10日（日）：KYOJO CUP Rd.1/インタープロトRd.1/富士チャンピオンレースシリーズ第2戦 6月5日（金）～6月7日（日）：スーパー耐久シリーズ2026 第3戦 富士24時間レース 6月20日（土）～6月21日（日）：Lamborghini Super Trofeo Asia 2026 Rd.3/富士チャンピオンレースシリーズ第3戦 7月11日（土）～7月12日（日）：2026 GT World Challenge Asia＆Japan Cup 7月17日（金）～7月19日（日）：2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦・第7戦/KYOJO CUP Rd.2 8月1日（土）～8月2日（日）：AUTOBACS SUPER GT Round4 9月5日（土）～9月6日（日）：KYOJO CUP Rd.3/インタープロトRd.2/富士チャンピオンレースシリーズ第4戦 9月11日（金）～9月13日（日）：FUJI 86/BRZ STYLE 2026 9月25日（金）～9月27日（日）：2026 FIA世界耐久選手権（WEC）第7戦 10月9日（金）～11日（日）：2026全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦・第10戦/KYOJO CUP Rd.4 10月31日（土）～11月1日（日）：KYOJO CUP Rd.5/インタープロトRd.3/富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 11月14日（土）～11月16日（月）：スーパー耐久シリーズ2026 第7戦 11月28日（土）～11月29日（日）：富士チャンピオンレースシリーズ第6戦 12月12日（土）～12月13日（日）：富士チャンピオンレースシリーズ第7戦 12月19日（土）：Dream Cup 2026