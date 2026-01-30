Hey! Say! JUMPニューシングル「ハニカミ」に特典映像の追加収録が決定！話題沸騰中の7⼈のデートシーンも
Hey! Say! JUMPのニューシングル「ハニカミ」（2月11日リリース）の初回限定盤1に、Solo Short ver. ＆ Dance ver.のMVが追加収録されることが決定。さらに、初回限定盤2収録の“闇鍋パーティー”の特報映像の公開も発表された。
■見どころ満載の追加MV
「ハニカミ」MVに収まりきらなかった素敵な映像を、初回限定盤1の特典映像として追加収録。
◇「ハニカミ」Solo Short ver.
数秒でも大きな衝撃を与えた、あの「ハニカミ」デートシーンと王子なメンバーのカットだけを集めた7種類の映像は、必見の激メロり映像となっている。
◇「ハニカミ」Dance ver.
キャッチーなダンスでライブパフォーマンス映像も話題の「ハニカミ」。王子様衣装のMVダンスシーンが堪能できるDance ver.を追加収録。実はよく観るとライブパフォーマンスとは違う部分も…？ なお、公開中の「ハニカミ」のライブパフォーマンス映像は、早くも700万回再生超えを記録している。
■「7人だけの20周年決起会！持ち寄り鍋パーティー」特報映像の公開も決定
また、初回限定盤2に収録される「7人だけの20周年決起会！持ち寄り鍋パーティー」の特報映像が、1月30日21時にHey! Say! JUMP公式YouTubeチャンネルにて公開。
今まで語られてこなかったエピソードも飛び出す7人だけの決起会は、乾杯から大騒ぎ。高木雄也（「高」は、はしごだかが正式表記）が、メンバーのために選んだワインを自ら開ける場面も。Hey! Say! JUMPの素の姿を、ぜひチェックしよう。
■通常盤カップリング情報解禁
さらに、通常盤のカップリング情報が公開。
◇「赤裸々」
次世代シンガーソングライター、AKASAKIが楽曲提供したシティソング。自然体なメンバーの歌声が染みわたる一曲となっている。
◇「ハートビート」
今話題のシンガーソングライター、竹内アンナにが楽曲提供した、ビビビッとクセになる刺激直撃ポップソング。
Hey! Say! JUMPのさらなる一面が引き出されたカップリング曲にも注目だ。
■リリース情報
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ハニカミ」
2026.02.11 ON SALE
SINGLE「ハニカミ」
