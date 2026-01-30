櫻坂46谷口愛季『グラビアチャンピオン』表紙に登場！裏表紙＆巻末特集は村井優
櫻坂46の谷口愛季と村井優が『グラビアチャンピオン』VOL.11（1月30日発売）に登場している。その収録カットが一部公開された。
■BACKSセンターの谷口愛季がメンバーへの想いや初めて座長を務めた『BACKS LIVE!!』を語る
表紙＆巻頭特集を飾るのは、13thシングル「Unhappy birthday構文」BACKSセンターの谷口愛季。巻頭超ロンググラビアに加え、櫻坂46加入からこれまでの変化、メンバーへの想いや初めて座長を務めた『BACKS LIVE!!』などについて語った超ロングインタビューも必見だ。
裏表紙＆巻末特集は、13thシングル「Unhappy birthday構文」表題曲でセンターを務めた村井優。こちらもロンググラビア＆ロングインタビューの特集となる。
また、谷口愛季の両面ポスター付きで、まさに櫻坂46大特集となる本誌。ぜひチェックしよう。
■書籍情報
2026.01.30 ON SALE
『グラビアチャンピオン』VOL.11
