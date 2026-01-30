HYDEが自身のInstagramを更新し、東京ガーデンシアターで行われたライブのステージショットを披露した。

【写真】HYDEの57歳の誕生日に行われたライブにYOSHIKIとDAIGOが駆けつける

■1月29日に誕生日を迎えたHYDE「東京お誕生日ありがとう。」

現在、HYDEはツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』を開催中。1月29日に東京ガーデンシアターで行われた公演は、スペシャルなものとなった。この日は、HYDEが57歳を迎えた誕生日。HYDEを祝福するため、盟友であるYOSHIKIとHYDEを熱烈に慕っているDAIGOが会場に駆けつけ、サプライズで登場した。

本投稿は「Thank you, Tokyo, for celebrating my birthday.」と感謝の気持ちとともに、この奇跡的な夜の思い出の数々を公開した。公開された写真は、幻想的なステージで神々しいオーラを放つ姿（1枚目）や大きな花束を抱えて現れたYOSHIKIとの熱いハグ（2枚目）、さらにはDAIGOが運び入れたバースデーケーキを前にした親密な2ショット（3枚目）など。レジェンドアーティストたちが紡いだ絆が映し出されている。

また、この日の公演のダイジェスト動画も公開された。DAIGOが運んできたバースデーケーキの火を吹き消す様子やYOSHIKIのピアノの演奏で歌うシーン、花束を抱えてファンに投げキッスしている姿などが収められている。

Xも更新し、「東京お誕生日ありがとう」というメッセージと共に、投げキッスをしているショットを投稿。SNSには、誕生日を祝う声とともに「素敵すぎます」「キラキラしてます」「最高の時間でした」と様々な声が集まっている。

■DAIGO「SSS 好き好き好き！」

DAIGOも自身のInstagramを更新し、HYDEへの溢れんばかりの情愛を綴っている。「今日は神の！HYDEさんの誕生日！ということでライブにサプライズでケーキを運ばせていただきました！」と興奮冷めやらぬ様子で報告し、HYDEとのマフラーを巻いた2ショットを投稿した。さらに「#マフラーをプレゼント」「#色違い」というハッシュタグが添えられていることから、マフラーはDAIGOからの誕生日プレゼントであることがわかる。

続けて「毎年お祝いできて嬉しいです 今年は誕生日になる瞬間を時報聞いて、メッセージ送ったら1番でした！！ やったー！！」と喜ぶ様子や「今日こないのー？とHYDEさんに言われ、返信に困りましたが、無事に役目を終えることがてきてホッとしています！！本当におめでとうございます！」とサプライズを悟られぬようにしていたことを明かした。

最後は「SSS 好き好き好き！」と、DAIGOらしいコメントで締めくくった。

■Shinya「オーケストラ×Hydeさんの組み合わせが芸術的すぎる」

DIR EN GREYのShinyaも自身のInstagramを更新し、この奇跡的な夜に立ち会った喜びを写真と共に伝えた。公開された写真は、会場を彩る鮮やかな花をバックにしたHYDE、YOSHIKIと並ぶ3ショットだ。

Shinyaは「Hydeさんお誕生日おめでとうございました！」とコメント。続けて「オーケストラ×Hydeさんの組み合わせが芸術的すぎるガーデンシアターのライブでした。YOSHIKIさんのサプライズ登場にもビックリでした」とライブの感想を記している。

■L’Arc～en～Cielの公式XもHYDEの誕生日を祝福

L’Arc～en～Cielの公式Xも、ステージショットを投稿し、「Happy birthday, hyde」と誕生日を祝福した。