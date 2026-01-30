金子ノブアキが自身のInstagramを更新。福士蒼汰が撮影したオフショットを公開した。

■金子ノブアキ「座長の福士蒼汰君が撮影してくれました」

現在放送中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）で、福士と共演する金子は「オフショットを座長の福士蒼汰君が撮影してくれました 良い瞬間ばかり！」「福士君！ありがとう」と綴り、5枚の写真を投稿。

メイクルームの鏡の前に座り、コットンを目に当てながらピースする鏡越しの写真（1枚目）をはじめ、撮影中の和やかな雰囲気が伝わる、スタッフとのショット（2～4枚目）など、金子のナチュラルな姿が切り取られている。また、厳しい表情を見せる金子が写るモニター写真（5枚目）も公開し、「ヘビーな内容も多い作品ですが、現場は和やかに粛々と進んでおります。」と近況報告もしている。

■福士蒼汰と金子ノブアキの2ショット

なお、番組の公式SNSでは撮影のビハインドムービーやオフショットが続々と公開中。福士と金子が“立ち入り禁止テープ”を持った2ショットも公開されている。

