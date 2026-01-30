東光高岳 <6617> [東証Ｐ] が1月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比52.7％増の66.2億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の72億円→85億円(前期は63億円)に18.1％上方修正し、増益率が14.2％増→34.9％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の36.2億円→49.2億円(前年同期は42.2億円)に35.9％増額し、一転して16.6％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の86円→95円(前期は50円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比34.9％増の30.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.6％→11.0％に改善した。



株探ニュース

