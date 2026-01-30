石原ケミカル <4462> [東証Ｐ] が1月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の27.7億円となり、通期計画の36億円に対する進捗率は77.1％となり、5年平均の75.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.2％増の8.2億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.1％増の10.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の14.7％→17.0％に上昇した。



