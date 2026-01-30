弘電社 <1948> [東証Ｓ] が1月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.8％増の19.7億円に伸び、通期計画の32億円に対する進捗率は5年平均の38.1％を上回る61.8％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.3％減の12.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比11.0％増の9.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の8.1％→8.0％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

