アルビス <7475> [東証Ｐ] が1月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.7％減の18.1億円に減り、通期計画の28.1億円に対する進捗率は64.6％にとどまり、5年平均の82.9％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比82.6％増の9.9億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.0％減の8.2億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の3.3％→3.4％とほぼ横ばいだった。



