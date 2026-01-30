ＮＳユナイテッド海運 <9110> [東証Ｐ] が1月30日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.4％減の146億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の165億円→171億円(前期は190億円)に3.6％上方修正し、減益率が13.2％減→10.1％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の80.1億円→86.1億円(前年同期は89.1億円)に7.5％増額し、減益率が10.0％減→3.3％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の245円→265円(前期は240円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.6％減の61.7億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の8.5％→9.8％に改善した。



