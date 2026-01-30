宮崎県日向市議会（定数２０）の議員報酬を約１・７倍に引き上げ、定数を半減することを盛り込んだ市特別職報酬等審議会の答申について、内容の是非を検討する市議会調査特別委員会の初会合が２９日、開かれた。

識者として意見を求められた熊本大の伊藤洋典教授（政治学）は答申の内容について「妥当ではない」と指摘した。

同審議会は地域団体や企業の代表ら１０人で構成し、昨年１０月、報酬を現行の月額３５万８０００円から６０万円に大幅アップさせる一方、定数を２０から１０にすることを求めて西村賢市長に答申した。これを受け、市議会が同１２月、調査特別委を設置した。

市によると、同審議会の役割に関して市条例では「議員報酬等の額について審議する」と定めている。一方、審議会は報酬増は財政負担に直結するとして、定数見直しも対象に加えて審議を行い、答申では定数削減の必要性にも言及した。

伊藤教授はこの点に着目し、「条例から大きく逸脱している」と指摘。「報酬は議員活動に対する対価として、また定数は議員の仕事量からそれぞれ考えるのが筋で、別の領域の問題だ」とも述べ、近年、議員活動が多岐にわたっている点に触れて、半減となる議員１０人で「何ができるのか疑問」と語った。

特別委は伊藤教授の指摘を踏まえ、議会としての見解を早期にまとめるとしている。