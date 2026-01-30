国際政治学者の三浦瑠麗氏が２５日に配信されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「チームみらいの未来」に出演し、消費税についてコメントした。

実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が「消費税を減税する政策はなぜ国民に人気なんですか」と尋ねた。三浦氏は「消費税を払っているという通税感が。あとは実際に量としても、中位と低位の所得者にはすごく大きいからなんですね」と二つの理由をあげた。堀江氏は「消費税減税を否定するホリエモンは財務省の犬だって言われて、めちゃくくちゃ叩かれたんです」と自身が経験したことを述べた。

堀江氏から「痛税感でいいんですね？」と確認された三浦氏は「通税感があるのと、消費税は分かりやすいじゃないですか」と補足。１０％と８％であることから計算しやすいことを指摘し、「でも、その他の所得税、社会保障は分かりにくい。法人税だっていろんな税金がかかっていて分かりにくい」と述べた。「高額所得者は所得税がものすごくかかるけど、所得税って思ってる人はほとんど誰もいないわけです」と高額所得者とそうではない人たちとの違いに触れた。