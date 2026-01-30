¡Ú¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¤ï¤º¤«1Æü¤Î½Õ¡Ä1¹æ11Ã¥»°¿¶11»Í»àµå¡¡Æ£Ï²¤È¤ÎÌÀ°Å
¡¡3·î19Æü¤Ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÂè98²óÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¹»¤¬30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£1964Ç¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÂ¼¾å²íÂ§Åê¼ê¤¬MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é62Ç¯¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³¤¤òÅÏ¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¼¾åÅê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤éÂ¿¤¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤ÏÁá½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò·Ð¸³¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÎÉñÂæ¤«¤éÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©¤ó¤ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¡Àõ¸ÅÀµÂ§¡Ë¢¨MLB½êÂ°µåÃÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ßµºÜ¡£
¡¡¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê²Ö´¬Åì¡á´ä¼ê¡Ë¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ï½é½Ð¾ì¡£³«²ñ¼°ÅöÆü¤ÎÂè3»î¹ç¡£¶¯¹ë¡¦Âçºå¶Í°þ¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£Ì¤Á¾Í¤ÎÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é1Ç¯¸å¤Î2012Ç¯¡£¡ÈÈïºÒÃÏ¤Ø¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡ÉÅìËÌ¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ»ÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2²ó¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä½éÂÇÀÊ¤ÇÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¹ë²÷¤Ë±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÙ¤¤µå¤ËÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¹»ÄÌ»»37¹æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÀ×¤Ï»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¡£º¸¸Ô´ØÀá¤Î¥±¥¬¤¬Ä¹°ú¤¤¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÅêµå¤òºÆ³«¤·¤¿¤Î¤ÏÂç²ñ2¥«·îÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤ÏÁ°Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢Äëµþ¡ÊÅìÅìµþ¡ËÀï°ÊÍè¡¢227Æü¤Ö¤ê¡£ºÇÂ®150¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤¬Ä¾µå¤Ï¹â¤á¤ËÉâ¤¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÈ´¤±µå¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åê¤²¤ë½Ö´Ö¤ËÂÎ¤¬°ìÎÝÂ¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¸å¤ÏºÇÄ¹¤Ç6¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢°®ÎÏ¤¬Íî¤Á»Ï¤á¤¿6²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£7²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¡¦ÅÄÃ¼¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£11»°¿¶¤òÃ¥¤¦°ìÊý¡¢Í¿¤¨¤¿»Í»àµå¤Ï11¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÎ®¤ì¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê½ÐÍè¤Ï¡Ë20ÅÀ¤«¤é30ÅÀ¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¡£ÈïºÒÃÏ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â1¾¡¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡£²Æ¤Ï´ä¼êÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£²øÊª¡¦ÂçÃ«¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÍº»Ñ¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆüËÜ¥Ï¥à1½äÌÜ¡Á18Ç¯¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Á24Ç¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Á
¡¡¡ÚÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡MLB¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡á¸½DeNA¡Û½éÀï¤ÇÂçÃ«¤È¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿Æ£Ï²¤Ï2²óÀï¤ÇÂçÃ«¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤¦¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î³èÌö¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡ËÀï¤Ç9²ó3¼ºÅÀ¡¢146µå¤Î´°Åê¾¡Íø¡£7²ó¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø¼«¿È¸ø¼°Àï½é¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÂÇ·â¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ä¾µå1ËÜ¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£±ºÏÂ³Ø±¡¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÂôÅÄ·½Í¤¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡á16Ç¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹8½äÌÜ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£5²ó¤ò1¼ºÅÀ¡£6²ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿Æ£Ï²¤¬4²ó1¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ï2Ç¯À¸Êá¼ê¡¦¿¹Í§ºÈ¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á13Ç¯À¾Éð1½äÌÜ¡Ë¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ç·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ò·âÇË¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¸÷À±³Ø±¡¡Ê¸½È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡áÀÄ¿¹¡Ë¤Ë´°¾¡¡£Æ£Ï²¤Î2Ï¢Â³´°Åê¤Ç»çº°¤ÎÂç´ú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£²Æ¤â²÷¿Ê·â¡£½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¢¡2012Ç¯ºå¿À1½äÌÜ¡Á23Ç¯¡Á¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Á¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Á25Ç¯¡ÁDeNA