¸µ£Î£Í£Â£´£¸¡¦µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¡¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡ÖÌµ»ö¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×
¡¡¸µ£Î£Í£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè£±»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¿·À¸»ù¤òÊú¤¤¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡ÖÇ¥¿±È¯É½¤«¤é¡¢½Ð»º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¡Ìµ»ö¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤¬¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤¯²ÈÄí¤È¤ª»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»ä¤â¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Î£Í£Â£´£¸¤Î£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£²£°Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢£²£´Ç¯£´·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòÇ¯£¹·î£²Æü¤ËÂè£±»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£