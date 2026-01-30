【巨人】黒とオレンジの３ｒｄユニホーム発売 ５月のＤｅＮＡ３連戦で着用
巨人は５月１５日から１７日に開催するＤｅＮＡ３連戦（東京ドーム）で、ブラックとオレンジを基調としたデザインの３ｒｄユニホームを着用すると発表。
このユニホームとキャップを３０日から球団公式オンラインストアで発売する。
東京ドームの公式グッズショップ（一部を除く）では、プロコレクションユニホーム、レプリカユニホームを５月１５日から販売予定。
選手が着用するユニホームと同素材の「プロコレクション」と、背ネームと背番号入りの「レプリカ」の２種類を展開。プロコレクション購入者には木製ハンガーとガーメントケースの特典がついてくる。
【商品一覧】
■ＮＩＫＥ ユニホーム
・プロコレクションユニホーム背番号あり６５，０００円
・プロコレクションユニホーム背番号なし６０，０００円
・レプリカユニホーム背番号あり１７，０００円
・レプリカユニホーム背番号なし１３，０００円
・レプリカユニホーム［オリジナルネーム１９，０００円
・レプリカユニホーム キッズサイズ背番号あり１３，５００円
・レプリカユニホーム キッズサイズ背番号なし９，５００円
・レプリカユニホーム キッズサイズ［オリジナルネーム１５，５００円