ＡＢＣテレビの新春社長会見が３０日、大阪市福島区の同局で行われ、今村俊昭社長が出席した。

同局では、２３日放送のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」の番組内容が「ヤングケアラー」ではないかとネットで大炎上している。今村社長は冒頭で「こうした事態を招いたのは、編集・構成を行った番組側に起因するものでございまして、当社として深く反省しております」と謝罪した。

また、今回の経緯について「今回の放送内容は子どもの家事・育児に関することでしたので、そしてヤングケアラーなど社会的な問題を意識して、その取り上げ方についてはデリケートであって、慎重な対応が必要でした。」と釈明した。今後については「社会状況やその時の社会課題などを視野に入れた上で、より魅力的な、より面白いコンテンツを制作していくことが大事だと思っております。今回の件を踏まえまして、ものづくりの際の心構えを今一度しっかり共有するとともに、放送後の影響を含めたリスク想定を改めて点検して、番組作りに生かしてまいりたいと思っております」と話した。

２３日の番組では、霜降り明星・せいやが、６人兄妹の長男を代わってほしいという依頼を受け、「１日長男」として子どもたちと過ごす姿を放送。ネット上では、両親に向け「育児放棄」や「ヤングケアラー状態」と批判が殺到していた。