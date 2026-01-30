【オレの考えたオリジナル・ギター！】（熊本市 masa i X歳）

＞度重なる掲載、誠にありがとうございました。

いろいろ悩んだけど結局無難な、ナチュラルなカラーにしました。これでしばらくは塗装はしなくていいでしょう。(たぶん？)

ピックガードは前に投稿した物を参考に切り出した物です。

＞弾いてるイメージ写真も ChatGPT で作ったので貼っときます。

あくまでイメージなので若干パーツの位置が違うのはお許し下さい。

おお、最もシンプルで落ち着いた仕様になったみたいですね。まさに鉄壁のオリジナル、ワンアンドオンリーの一本。羨ましい。コンパクトで弾きやすそうだし、しのぎが削られた1980年代に生を受けた日本ブランドのオリジナルギターのような香りがします。それにしても、ここ【俺の楽器・私の愛機】コーナーにも生成AIの波は静かにそして大胆に押し寄せていますね。（ココだけの話だけど、AIによる画像や動画って、まだまだマニアの萌ポイントまでは理解できていないよね。人間の指は5本になったし表情や動作はものすごくクオリティが上がったけど、楽器の超細かい…でもそこ大事すぎるってポイントはダメダメだもの。当たり前すぎて語られないサイレントマジョリティ的な要素なので、AIも学習しにくのかな。ポジションマークとかパーツの形状とかね。でもこれ以上学習されるとフェイクが怖いから、この辺でOKっす）（BARKS 烏丸哲也）

◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ