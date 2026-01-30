ＡＢＣテレビの新春社長会見が３０日、大阪市内の同局で行われ、今村俊昭社長らが出席した。今村社長は、会見冒頭で問題となっている同局のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」について、「今回の放送内容は子供の家事育児に関することでしたので、ヤングケアラーなど社会的な問題を意識して、その取り上げ方についてはデリケートであって慎重な対応が必要でした。こうした事態を招いたのは、編集、構成を行った番組側に起因するものでございまして、当社として深く反省しております」と謝罪した。

問題になったのは、２３日に放送された「６人兄妹の長男を代わって」という依頼。広島県に住む小学６年の児童が、共働きの両親に代わって任されている弟や妹の世話を番組に求めるという内容だった。放送後、ＳＮＳ上では「虐待ではないか」などと、出演した家族を批判、中傷する動きが起きた。これに対し、同局は２７日までに、演出や編集により視聴者の誤解を招いたとして番組ホームページで謝罪していた。

以下、会見冒頭での「探偵！ナイトスクープ」に関する今村社長の説明全文。

「この度、１月２３日に放送の『探偵！ナイトスクープ』を巡って、取材にご協力いただいた家族の方々に大きなご負担をおかけしている状況について、当社としては大変重く受け止めております。また、視聴者の皆様にもご心配をおかけしております。

今回の放送ですが、６人兄弟の１２歳になる長男さんからのご依頼でございました。番組といたしましては、長男役を探偵が一日体験することで、大家族の中で依頼者が長男として頑張っているんだということを表現する意図で制作いたしました。

体験内容は依頼に基づいて取材構成したものの、結果的に依頼者である長男と長男役を体験する探偵のやりとりがメインとなりましたことで、長男さんばかりが家事育児をしているような印象を与えてしまいました。また、今回の放送内容は子供の家事育児に関することでしたので、ヤングケアラーなど社会的な問題を意識して、その取り上げ方についてはデリケートであって慎重な対応が必要でした。

こうした事態を招いたのは、編集、構成を行った番組側に起因するものでございまして、当社として深く反省しております。当社として最も重視しているのは、取材対象者、及び家族の安全と尊厳でございます。そのために必要な対応を行ってまいります。

テレビメディアにおきまして、報道はもちろんですが、たとえバラエティーやドラマであっても、社会状況やその時の社会課題などを視野に入れた上で、より魅力的な、より面白いコンテンツを制作していくことが大事だと思っております。

今回の件を踏まえまして、モノづくりの際の心構えを今一度しっかり共有するとともに、放送後の影響も含めたリスク想定を番組制作のフローにおいて改めて点検して、番組作りに生かしてまいりたいと思っております。」